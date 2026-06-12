Vedat Işıkhan, 21'i yerli üretim olan 32 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı
Işıkhan'ın açıklaması şöyle:
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊
21’i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.
İşte o ilaçlar ve kullanım alanları:
AIMAFIX 1000 IU - Hemofili B (Faktör IX eksikliği), kanama bozuklukları
ALANIVEN %20 - Parenteral beslenme, aminoasit desteği
ARMEC 3 mg - Parkinson hastalığı (rasajilin)
BALANCE SAFE LOCK Periton Diyaliz Solüsyonları - Böbrek yetmezliği, periton diyalizi
CALQUENCE 100 mg - Kan kanserleri; özellikle kronik lenfositik lösemi (KLL) ve mantle hücreli lenfoma
COLEDAN-D3 - D vitamini eksikliği
CONBISOPROL 2,5 mg - Hipertansiyon, kalp yetmezliği
DELIX FORTE - Hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları
DERMIFIN FORTE - Mantar enfeksiyonları
DOBETAL - Kanser tedavisi (kemoterapi ilacı)
DORZOLTO Göz Damlası - Glokom (göz tansiyonu)
ELSPAR %10 Krem - Cilt hastalıkları ve bazı dermatolojik enfeksiyonlar
FENTERIN 500 mg - Antibiyotik (bakteriyel enfeksiyonlar)
FORTINI COMPACT MULTI FIBRE - Çocuklarda beslenme desteği
GLAZONEMET XR - Tip 2 diyabet
HIDRASIT - İshal tedavisinde sıvı-elektrolit desteği
INFEX MR 400 mg - Ağrı ve iltihap (NSAİİ grubu)
LAFAME İnhaler - Astım ve KOAH
LEDASON 120 mg - Kanser tedavisinde kullanılan bazı hedefe yönelik tedaviler
LEVEBRAIN 250 mg / 1000 mg - Epilepsi (sara nöbetleri)
LINADIYA 5 mg - Tip 2 diyabet
METLINOX Damla - Çocuklarda ağrı ve ateş tedavisi
OCTAPLEX 500 IU - Pıhtılaşma faktörü eksiklikleri, ciddi kanamalar
PROLASTIN-C LIQUID - Alfa-1 antitripsin eksikliği
PROTHROMPLEX 500 IU - Pıhtılaşma bozuklukları, ciddi kanamalar