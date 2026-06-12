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Vedat Işıkhan, 21'i yerli üretim olan 32 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊

21’i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.

İşte o ilaçlar ve kullanım alanları:

AIMAFIX 1000 IU - Hemofili B (Faktör IX eksikliği), kanama bozuklukları

ALANIVEN %20 - Parenteral beslenme, aminoasit desteği

ARMEC 3 mg - Parkinson hastalığı (rasajilin)

BALANCE SAFE LOCK Periton Diyaliz Solüsyonları - Böbrek yetmezliği, periton diyalizi

CALQUENCE 100 mg - Kan kanserleri; özellikle kronik lenfositik lösemi (KLL) ve mantle hücreli lenfoma

COLEDAN-D3 - D vitamini eksikliği

CONBISOPROL 2,5 mg - Hipertansiyon, kalp yetmezliği

DELIX FORTE - Hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları

DERMIFIN FORTE - Mantar enfeksiyonları

DOBETAL - Kanser tedavisi (kemoterapi ilacı)

DORZOLTO Göz Damlası - Glokom (göz tansiyonu)

ELSPAR %10 Krem - Cilt hastalıkları ve bazı dermatolojik enfeksiyonlar

FENTERIN 500 mg - Antibiyotik (bakteriyel enfeksiyonlar)

FORTINI COMPACT MULTI FIBRE - Çocuklarda beslenme desteği

GLAZONEMET XR - Tip 2 diyabet

HIDRASIT - İshal tedavisinde sıvı-elektrolit desteği

INFEX MR 400 mg - Ağrı ve iltihap (NSAİİ grubu)

LAFAME İnhaler - Astım ve KOAH

LEDASON 120 mg - Kanser tedavisinde kullanılan bazı hedefe yönelik tedaviler

LEVEBRAIN 250 mg / 1000 mg - Epilepsi (sara nöbetleri)

LINADIYA 5 mg - Tip 2 diyabet

METLINOX Damla - Çocuklarda ağrı ve ateş tedavisi

OCTAPLEX 500 IU - Pıhtılaşma faktörü eksiklikleri, ciddi kanamalar

PROLASTIN-C LIQUID - Alfa-1 antitripsin eksikliği

PROTHROMPLEX 500 IU - Pıhtılaşma bozuklukları, ciddi kanamalar