Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeniden aday olmak için Manisa'da bir benzin istasyonunda Özgür Özel'e rüşvet verdiğini söyledi. Bu konuda baz kayıtlarının olduğunu belirten Gürlek, 'Özgür Özel bunları perdelemek istiyor' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla devam eden davada yeni bir perde mi açılıyor? Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, başkan Böcek hakkında ortaya koyduğu iddialar, rüşvet davasına yeni bir boyut kazandırabilir. Manis'da bir benzin istasyonunda verildiği iddia edilen para konusunda, Muhittin Böcek'in itirafçı olacağını ima eden Gürlek, "Daha zamanı var" dedi.

Bakan Gürlek'in, Muhittin Böcek-Özgür Özel arasında geçtiğini söylediği para trafiğine ilişkin açıklaması şöyle:

Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa'da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası.

Gürlek'in bu açıklamaları sonrası Antalya Büyükşehir davasının, Türkiye gündemine oturan İBB davalarından sonra ikinci büyük dava olma olasılığı konuşuluyor.