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Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçler hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık bünyesindeki Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Cumhuriyet başsavcılıkları nezaretinde yangınların çıkış nedenleri ile sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Bakan Gürlek, yeşil vatanı tehdit eden unsurlara karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini ifade etti.

SON BİR HAFTADA 8 İLDE 10 ORMAN YANGINI SORUŞTURULDU

Son bir haftalık zaman diliminde meydana gelen yangınlara dair adli bilançoyu da kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek; Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop illerinde toplam 10 orman yangınının çıktığını kaydetti. Bu yangınlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve kalan 3 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin halen devam ettiğini bildirdi.

1 HAZİRAN’DAN BU YANA 43 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaz mevsiminin başlangıcı olan 1 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar geçen süreçte ise 22 farklı ilde adli işlem yapılan 64 orman yangını meydana geldi. Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen kapsamlı ve titiz incelemeler neticesinde bu yangınlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 43 şüpheli tespit edildi.

Yargı mercilerine sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Halen 3 şüphelinin gözaltı prosedürleri kolluk kuvvetlerince sürdürülmektedir.

KASIT DA OLSA İHMAL DE OLSA YARGI AFFETMEYECEK

Açıklamasında ormanların gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras ve ortak nefes kaynağı olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, milletin içinin rahat olması gerektiğini vurguladı. Ormanları kasten yakan sabotajcıların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet veren her bir bireyin yargı önünde hesap vereceğini ifade eden Bakan Gürlek, suç şüphesi barındıran hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

ORMAN YANGINLARINDA YASAL MÜEYYİDELER VE CEZA KANUNU SÜREÇLERİ

Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca orman yakma suçları en ağır yaptırımlara bağlanan fiiller arasında yer almaktadır. Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanunu kapsamında devlet ormanlarını kasten yakan veya sabotaj amacıyla ateşe veren kişilere müebbet hapis cezasına varan ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra anız yakma, piknik ateşi söndürmeme, sigara izmariti atma veya çöp yakma gibi ihmal ve tedbirsizlik sonucu orman yangınına sebebiyet veren şahıslar hakkında da hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezaları istemiyle kamu davaları açılmaktadır. Emniyet ve jandarma ekipleri, yangın bölgelerinde teknik ve fiziki incelemelerini dron teknolojileri ve kriminoloji laboratuvarları desteğiyle sürdürerek yangınların çıkış nedenlerini anında tespit etmektedir.

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