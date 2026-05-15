Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Bakan Gürlek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürlek, şunları söyledi:

"Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı, devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalıdır.

"UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN DEVLETİMİZİN DEMİR YUMRUĞUNU İNDİRİYORUZ"

Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla olağanüstü işbirliği içerisinde, suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Kayseri'mizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımıza devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır.

Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinlerin ayrıcalığı ya da güçlerin üstünlüğü değil, bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umut kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır."

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Faili meçhul cinayetlere ilişkin çalışmaları da aktaran Gürlek, "Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde fikren ve belirli bir olgunlaşmaya erişildiğini, millete yukarıdan bakmayan, vatandaşla göğüs hizasında temas kuran bir yönetim anlayışını kendilerine düstur edindiklerini söyledi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin zirveye ulaştığını belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyunca dayatılan, her gelenin içine bir şey eklediği, her gelenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz."