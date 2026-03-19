Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir programda geçmişine ilişkin dikkat çeken bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, bir dönem televizyon dizisinde kısa süreliğine kamera karşısına geçtiğini açıkladı.

Gürlek’in söz konusu yapımın, 2000’li yılların popüler dizilerinden “Ekmek Teknesi” olduğu öğrenildi. Dizi, yayınlandığı 2002-2005 yılları arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Akın Gürlek’in dizinin 21 ve 22’nci bölümlerinde yer aldığı, özellikle kahvehane sahnelerinde kısa süreli rol aldığı belirtildi. Gürlek’in o dönemlere ait görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.

Söz konusu görüntüler, kamuoyunda daha önce bilinmeyen bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte dikkat çekerken, dizinin eski bölümlerine olan ilgiyi de artırdı.