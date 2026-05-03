"1982 ANAYASASI ARTIK YETERSİZDİR"

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Siyaset Okulu" programında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, anayasa tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Mevcut anayasanın değişen dünya şartları ve gelişen toplum yapısı karşısında yetersiz kaldığını belirten Gürlek, "Anayasa, millet ve devlet arasındaki ahlaki sözleşmedir. Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlikten hak ve özgürlüklere kadar pek çok alanda mevcut metin beklentileri karşılamıyor. Yeni bir anayasa zorunluluktur," ifadelerini kullandı.

VESAYET SİSTEMİNE SERT ELEŞTİRİ

Türkiye’nin yakın siyasi tarihindeki trajedilere ve darbe girişimlerine değinen Bakan Gürlek, 1980 darbesi ve 28 Şubat sürecinin Türk siyasetine sürülmüş "karanlık bir leke" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1990’lı yıllarda başlayan yürüyüşünü "sessiz çoğunluğun şahlanışı" olarak tanımlayan Gürlek, Türkiye’nin kaderinin vesayet sisteminin kalıntılarını süpürüp atmakla değiştiğini vurguladı.

İKİ BÜYÜK HEDEF: TERÖRLE MÜCADELE VE ADALET

Bakanlık dönemindeki misyonunu "gecikmeyen ve erişilebilir bir adalet sistemi" olarak tanımlayan Gürlek, gelecek döneme dair iki temel vizyonunu paylaştı:

1. Güvenli Türkiye: Terörden tamamen arındırılmış, kalkınmanın ve demokrasinin sekteye uğramadığı bir huzur ortamı.

2. Sivil Anayasa: Darbe anayasasının "yamalı bohça" görüntüsünden kurtulup, milletin iradesini tam yansıtan bir toplumsal sözleşme.

"GÜÇLÜ OLMAYANIN ADALETİ OLMAZ”

Gazze’deki zulme ve uluslararası kuruluşların bu süreçteki başarısızlığına dikkat çeken Bakan Gürlek, “güçlü olmayanın adaleti olmaz” dedi. Türkiye’nin artık dünyada "emir alan değil, oyun kuran" bir aktör olduğunu belirtti. Gençlere siyasette muktedir olmanın önemini anlatan Gürlek, güçlü bir devlet yapısının adalet tesisindeki kilit rolüne değindi.