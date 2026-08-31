Kaynak: ANKA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’nde önemli adımlar attıklarını belirterek, "Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ni ziyaret ederek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'nun açılışını yaptı. Açılışın ardından Gürlek, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KONU

Vatandaşların davaların geç bitmesi ve dosyaların sürüncemede kalmasından dert yandığını dile getiren Gürlek, "Şu an bizim en önemli konu yargının hızlandırılması. Biliyorsunuz 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık. İnşallah ekim ayında da paketin bir kısmı daha gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız. Sağ olsun HSK'mız da yasal düzenleme haricinde gereken adımları atıyor" dedi. Gürlek "Alo Adalet 135"in 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girdiğini belirtti.

"Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım" diyen Gürlek, vatandaşların davaların geç bitmesinden ve dosyaların sürüncemede kalmasından mağdur olmaması gerektiğini söyledi. Gürlek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki şu anda en önemli sorun yargının uzaması. Bunu da el birliğiyle çözeceğiz inşallah en kısa zamanda. İstinafa gidiyor, Yargıtay’a gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor. Ama kararın uzun sürmesi maalesef mağduriyet oluşturuyor. Toplumda derin yaralar oluşturuyor. Şu an bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Ben hepinize ayrı ayrı mesleğinizde başarılar diliyorum."