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Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, mülakatlarda toplam 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nı kazanarak mülakata katılan adaylardan, adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı için 850, avukat kontenjanından adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı için 99, idari yargı hakim yardımcılığı için ise 50 adayın başarılı olduğunu bildirdi.

İPTAL EDİLEN SORU SONRASI MÜLAKATA GİREN ADAYLARIN SONUÇLARI DA AÇIKLANDI

Gürlek, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan sınavda bir sorunun iptal edilmesinin ardından mülakata katılmaya hak kazanan adayların sonuçlarının da belli olduğunu belirtti.

Buna göre, adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33, avukat kontenjanında 4 ve idari yargı hakim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı oldu.

Böylece hakim ve savcı yardımcılığı mülakatlarında başarılı olan aday sayısı 1038'e ulaştı.

Adaylar, sonuçlarını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan adayları tebrik eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapma vizyonu doğrultusunda güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.