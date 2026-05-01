ADALET SİSTEMİNDE ULUSLARARASI GÜÇ BİRLİĞİ: 16 YENİ BÜRO DAHA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini çok daha hızlı, koordineli ve etkin bir yapıya kavuşturmak amacıyla mevcut kapasitenin genişletildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gürlek, belirli illerde halihazırda başarıyla hizmet veren 6 büroya ek olarak, 16 yeni merkezin daha faaliyete geçirildiğini bildirdi. Bu hamleyle birlikte Türkiye genelindeki ihtisas bürosu sayısı 22'ye ulaştı.

YARGI REFORMU STRATEJİSİNDE SOMUT ADIM

Yeni kurulan büroların, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan temel hedefler doğrultusunda hayata geçirildiğini belirten Bakan Gürlek, bu adımın uluslararası adli kapasiteyi geliştirme iradesinin somut bir yansıması olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, "Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE BÜRO KURULAN O ADLİYELER

Adliyelerde ihtisaslaşmayı artıracak olan Uluslararası Adli İş Birliği Büroları şu il ve ilçelerde faaliyete başladı:

Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon.