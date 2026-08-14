Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iadesine ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Gürlek, 1 Temmuz'dan bu yana 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye'ye getirildiğini, böylece 2026 yılı içinde iade edilen kişi sayısının 245'e ulaştığını bildirdi.

SON 1,5 AYDA 48 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suç ve suçlularla mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, "Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 1,5 ayda Türkiye'ye getirilen 48 kişinin dağılımı ise şöyle oldu:

24 kişi Gürcistan'dan

8 kişi Almanya'dan

6 kişi Yunanistan'dan

Diğer iadeler ise farklı ülkelerden gerçekleştirildi.

Organize suç örgütlerine yönelik yeni gelişmeler

Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda da önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Redkitler suç örgütü lideri F.D., 13 Ağustos'ta Türkiye'ye iade edildi.

Ayrıca, Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K. hakkında da Arjantin'den Türkiye'ye iade kararı verildi. S.K'nin 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındığı ve gece saatlerinde İstanbul'a ulaşmasının planlandığı bildirildi.

"HİÇBİR ÜLKE GÜVENLİ LİMAN DEĞİL"

Bakan Gürlek, açıklamasını şu mesajla tamamladı:

"Aziz milletimiz müsterih olsun. Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır."

Açıklama, Türkiye'nin yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik yürüttüğü uluslararası iş birliği çalışmalarında son dönemde kaydedilen tabloyu ortaya koydu.

Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

"1 Temmuz'da, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı. Son 1,5 ayda ülkemize iade edilenlerin 24'ü Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan getirildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizde de önemli sonuçlar elde ettik."

Uzun süredir takip edilen dosyalarda da gelişme kaydedildiğini belirten Gürlek, "Redkitler suç örgütü lideri F.D. 13 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize iade edildi. Son olarak 2020 yılında Arjantin'den iadesini talep ettiğimiz Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K'nin ülkemize iadesine karar verildi. Dışişleri Bakanlığımızın 28 Temmuz 2026 tarihli bildiriminin ardından 31 Temmuz'da İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımızla gerekli koordinasyon sağlandı ve şahsın Türkiye'ye getirilmesine yönelik seyahat programı oluşturuldu. S.K, 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındı, bu gece sularında İstanbul'a ulaşması planlanıyor" ifadesini kullandı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz müsterih olsun, suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır. Bu süreçte yakın koordinasyon içinde çalıştığımız İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza, suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde ülkemizle işbirliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür ediyorum."