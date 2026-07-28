Adalet Bakanı Gürlek, sabah saatlerinde Narko Kapan Gaziantep Operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.Bakan Gürlek duyurdu… 14 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 382 gözaltı - Resim : 1

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz" dedi.

Bakan Gürlek duyurdu… 14 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 382 gözaltı - Resim : 2

Bakan Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ay yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik, bu sabah 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildiğini belirtti.

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Bakan Gürlek duyurdu… 14 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 382 gözaltı - Resim : 4

Gürlek, "Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken, 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek duyurdu… 14 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 382 gözaltı - Resim : 5

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır" dedi.

Bakan Gürlek duyurdu… 14 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 382 gözaltı - Resim : 6

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