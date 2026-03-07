SAKARYA’DA ZİYARETLER

Akın Gürlek, Sakarya’da gerçekleştirdiği program kapsamında valiliği ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi. Bakan Gürlek, ziyaret sırasında Rahmi Doğan ve kent protokolüyle görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2026 YATIRIM PLANINDA 65 YENİ ADLİYE

Bakan Gürlek, hükümetin yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik yatırımlarına dikkat çekerek, 2026 yılı yatırım programında Türkiye genelinde 65 yeni adliye binasının yapılmasının planlandığını söyledi.

Gürlek açıklamasında, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesi için yeni yatırımların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti hükümetinin temel yaklaşımı yargı hizmetlerini hızlandırmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu kapsamda adalet hizmet binalarının kapasitesini önemli ölçüde artırdık.”

ADLİYE BİNALARININ ALANI 6 MİLYON METREKAREYİ AŞTI

Adliye yatırımlarına ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, geçmiş yıllarla bugünkü kapasiteyi karşılaştırarak şu bilgileri verdi:

Türkiye genelinde adalet hizmet binalarının kapalı alanı geçmişte 596 bin metrekare seviyesindeydi.

2026 yılı Mart ayı itibarıyla bu rakam 6 milyon 76 bin metrekareye ulaştı.

Gürlek, bu artışın yargı altyapısına yapılan yatırımların göstergesi olduğunu savundu.

YARGI ALTYAPISINA YATIRIM VURGUSUAdalet Bakanlığı’nın yeni dönemde de adliye binaları ve yargı altyapısına yönelik yatırımları sürdürmeyi hedeflediğini belirten Gürlek, 2026 yatırım planındaki projelerin tamamlanmasıyla birçok il ve ilçede yeni adliye binalarının hizmete gireceğini ifade etti.