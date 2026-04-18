Türkiye’nin nüfusa göre en büyük ilçesi olan Esenyurt'a, Avrupa standartlarında dev bir adliye sarayı inşa edilecek. Deprem riski taşıyan mevcut yapıların ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla başlatılan proje, 1,5 milyon nüfusa hizmet verecek kapasitesiyle İstanbul’un yeni yargı merkezi olacak. Yaklaşık 85 bin metrekarelik yapı, ağır ceza mahkemeleri ve kendi adli yargı komisyon yapısıyla bağımsız bir adalet üssü olarak hizmet verecek.

DEPREM RİSKİ TESPİT EDİLDİ

23 Nisan 2025’te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Adliyesi’nde yapılan teknik incelemelerde yapının resmi raporlarla “riskli bina” olduğu tespit edildi.

BAKAN GÜRLEK ACİL KODLU TALİMAT VERDİ

Bu tablo üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, hâkim ve savcıların can güvenliğini önceleyen acil adımlar atılması gerektiğini vurguladığı ve süreci bizzat hızlandırdığı öğrenildi. Gürlek’in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman’a, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde çok hızlı bir proje geliştirilmesi talimatını verdiği öğrenildi. SONTV’nin edindiği bilgilere göre bu talimatın ardından süreç hız kazanırken, ruhsat aşamasına gelinen projede inşaatın Haziran 2026’da başlaması hedefleniyor.

85 BİN METREKARELİK DEV PROJE

Gökevler Mahallesi’nde yükselecek Esenyurt Adalet Sarayı, teknik büyüklüğü ve kapasitesiyle İstanbul’un en dikkat çekici kamu yatırımlarından biri olacak. Projenin toplam kapalı alanı 85.330 metrekare, adliye binasının proje alanı 21.189,51 metrekare, yapı oturum alanı 7.710 metrekare olarak planlandı. Yeni adliye binası 2 bodrum + zemin + 9 normal kat (2B+Z+9NK) olacak şekilde projelendirildi ve toplamda 12 katlı dev bir kompleks olarak yükselecek. Yapı, 543 ada 24 parselde toplam 19.793,97 metrekarelik taşınmaz üzerinde inşa edilecek.

SİSTEM TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Projeye göre komplekste 1 başsavcı, 1 adli yargı adalet komisyon başkanı, 125 hâkim ve 159 savcı olmak üzere toplam 284 hâkim ve savcı odası yer alacak, ayrıca 103 duruşma salonu ile hizmet verilecek. İcra müdürlükleri, ilçe seçim müdürlüğü ve çocuk adalet merkezi gibi kritik birimler de aynı çatı altında toplanacak.

ESENYURT AĞIR CEZA MERKEZİ OLUYOR

Yeni adliye sarayı tamamlandığında Esenyurt, ağır ceza mahkemesi statüsünde hizmet verecek. Bu durum, ilçenin kendi adli yargı teşkilatına kavuşması, kendi adalet komisyon başkanı ve üyeleriyle bağımsız bir yargı yapılanmasının kurulması anlamına geliyor.

1,5 MİLYON NÜFUSA HİZMET OLACAK

Bugüne kadar Büyükçekmece merkezli yürüyen adli süreçler nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve çevre ilçelerde yaşanan yoğunluk bu yatırımla birlikte önemli ölçüde azalacak. Vatandaşların adli işlemler için başka ilçelere gitme zorunluluğu ortadan kalkacak, yargı süreçleri hızlanacak.

İSTANBUL’UN YENİ ADALET ÜSSÜ

Depreme dayanıklı, modern ve yüksek kapasiteli olarak tasarlanan Esenyurt Adalet Sarayı’nın iki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Proje tamamlandığında yalnızca yeni bir bina değil, İstanbul’un yargı haritasını değiştirecek güçlü bir adalet merkezi ortaya çıkacak.