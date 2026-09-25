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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Preveze’nin mirasına dikkat çeken Güler, Çaka Bey’den Barbaros Hayreddin Paşa’ya uzanan denizcilik geleneğinin Cumhuriyet döneminde de sürdürüldüğünü ifade etti. MSB de Preveze’nin 488’inci yıl dönümü kapsamında 27 Eylül’de İstanbul Boğazı’nda 15 yüzer unsurla “Denizde Geçit Töreni” yapılacağını açıkladı.

“PREVEZE; CESARETİN VE DENİZCİLİK DEHASININ ZAFERİDİR”

Güler, Preveze Deniz Zaferi’nin Türk denizcilik tarihindeki yerine ilişkin şunları söyledi:

“Preveze; cesaretin, denizcilik dehasının, disiplinin ve kararlılığın zaferidir. Bu büyük zaferin mirası, Kıbrıs’ın fethinde, Akdeniz’deki mücadelelerde ve diğer denizlerde yüzyıllarca dalgalanan şanlı sancağımızla birlikte nesilden nesile taşınmıştır.”

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERE VURGU

Deniz Kuvvetlerinin ulaştığı seviyeyi değerlendiren Güler; milli gemiler, denizaltılar, fırkateynler, insansız deniz araçları ve ileri teknoloji sistemlerinin geliştirilmesiyle donanmanın imkân ve kabiliyetlerinin artırıldığını söyledi.

Güler, Deniz Kuvvetlerinin Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli görevler üstlendiğini belirterek Denizkurdu-I 2026 Tatbikatı'nı bunun göstergelerinden biri olarak gösterdi.

MSB’nin açıklamasına göre 20-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Denizkurdu-I 2026 Tatbikatı’na 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 14 bin personel katıldı.

“DONANMAMIZIN ETKİNLİĞİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ”

Preveze’den devralınan mirasın yeni teknolojilerle ileriye taşındığını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

“Bizler de ecdadımızdan devraldığımız bu seçkin mirası yalnızca muhafaza etmekle yetinmiyor, çağın gereklerini bilim ve üstün teknolojiyle buluşturarak donanmamızın etkinliğini her geçen gün daha da artırıyoruz.”

Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruyabilen, caydırıcılığı yüksek ve teknolojisini milli imkânlarla geliştiren bir Deniz Kuvvetleri hedeflediklerini belirten Güler, Preveze’nin mirasını “Mavi Vatan” ve savunma sanayisindeki çalışmalarla geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

DENİZ KUVVETLERİ PERSONELİNİ KUTLADI

Güler konuşmasının sonunda, Türk denizcilik tarihine katkı sağlayan isimleri anarak Deniz Kuvvetleri personeline teşekkür etti.

“Preveze Deniz Zaferimizin 488’inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Gününüzü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.