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Kaynak: AA

Güler, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları 13. Toplantısı'nda konuştu.

Azerbaycan kültürünün kalbi olan Şuşa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Güler, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak tarih, ortak coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlı üç dost ve komşu ülke olduğunu belirtti.

Güler, üç ülke arasındaki güçlü bağların bugün giderek derinleşen çok boyutlu stratejik bir işbirliğine dönüştüğüne işaret ederek, Güney Kafkasya'nın önemli dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydetti.

​Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirten Güler, "Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu noktada Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği özel bir önem taşımaktadır." dedi.

Güler, üç ülke arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkılar sağladığını söyleyerek, "Bu projelerin güvenliğinin sağlanması ülkelerimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatların, eğitim ve tecrübe paylaşımı gibi faaliyetlerin bu sorumluluğun sahaya yansıması olduğunu belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız."

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.