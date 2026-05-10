Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) 66'ncı Olağan Genel Kurulu dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve OYAK Yönetim Kurulu Üyeleri ile OYAK'ın 66'ncı Olağan Genel Kurulu dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiği belirtildi.

Bakanlığın diğer paylaşımında ise Anıtkabir ziyaretinin ardından Genel Kurulun, Milli Savunma Bakanı Güler'in Divan Başkanlığında gerçekleştirildiği bilgisi verildi.