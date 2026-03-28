Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

New York’ta Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 70’inci oturumuna katıldıklarını belirten Göktaş, Orta Doğu’daki gelişmelerde kadın ve çocukların yaşadığı dramı uluslararası platformlarda gündeme taşıdıklarını söyledi.

Göktaş, İran’da yaşanan saldırılarda ilk gün 170 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak uluslararası kuruluşlardan daha güçlü tepki beklediklerini ifade etti.

“MAZLUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin savaşların sona ermesi için yoğun diplomasi yürüttüğünü vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı savaşları görüp bazılarını görmezden gelemeyiz. Nerede olursa olsun mazlumun, mağdurun, kadınların ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda barışın ve huzurun yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.”

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yaklaşık 1,5 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin torba yasa kapsamında Meclis’e sunulduğunu söyledi.

Düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyonda görüşülmesinin beklendiğini belirten Göktaş, amaçlarının yasak değil denetim mekanizması kurmak olduğunu vurguladı.

Göktaş ayrıca dijital ortamda akran zorbalığının arttığına dikkat çekerek “Çocuklar Güvende” uygulamasının devreye alındığını ifade etti.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILACAK

Bakan Göktaş, doğum izinleriyle ilgili de yeni düzenleme planladıklarını açıkladı.

Mevcut doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasının hedeflendiğini, babalık izninin ise 5 günden 10 güne yükseltileceğini belirtti.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış annelerin de bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

NÜFUS DÜŞÜŞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’de doğurganlık oranlarının hızla düştüğüne dikkat çeken Göktaş, nüfus meselesinin stratejik önem taşıdığını belirtti.

“Bazı ülkelerin 90 yılda yaşadığı düşüşü biz 27 yılda yaşadık. Bu hızla giderse önümüzdeki 5 yıl içinde ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir” dedi.

227 bin çift evlilik kredisine başvurdu

Aile ve Gençlik Fonu hakkında da bilgi veren Göktaş, şu ana kadar 227 bin 993 çiftin başvuru yaptığını, 132 bin 686 gence kredi ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplam 10 milyar 734 milyon lira kaynak aktarıldığını belirten Göktaş, kredinin 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olduğunu ifade etti.

"KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Göktaş, Türkiye genelinde 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri bulunduğunu söyledi.

Şiddetle mücadele kapsamında bugüne kadar 6,9 milyon kişiye eğitim verildiğini belirten Göktaş, bu konuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.