Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM)'da koruma ve bakım altında bulunan çocuklara hediye olarak saat gönderdi. Gönderilen hediyeler, yetkililer tarafından çocuklara teslim edildi.

Çocukların hediyeleri büyük bir mutlulukla karşıladığı öğrenilirken, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımız kendilerine gönderilen hediyelerden büyük mutluluk duydu. Bu anlamlı bayram hediyesi dolayısıyla Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.