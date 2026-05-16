Ümraniye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans ve Spor Salonu'nun temel atma töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimine katkı sunması hedeflenen proje kapsamında; eğitim alanları, terapi odaları, yüzme havuzları, spor salonları ve konferans salonlarının yer alacağı modern ve erişilebilir bir yaşam merkezi inşa edilecek.

"SON 24 YILDA SESSİZ FAKAT ÇOK DERİN BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Temel atma töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Ümraniye'de, kıymetli bir hizmetin temelini atmak için bir aradayız. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezi'miz, engelli kardeşlerimizin hayatına güç, ailelerimize güven, Ümraniye'ye değer katacak. Ümraniye Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu kıymetli yatırımın şimdiden Ümraniye'miz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye son 24 yılda sosyal politika alanında sessiz fakat çok derin bir devrim gerçekleştirdi. Bu tesadüfen olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyaseti, sosyal politika alanında güçlü bir iradeye dönüştü. Bu irade, kalıcı kurumlarla, sahadaki hizmetlerle ve vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan uygulamalarla karşılık buldu. Engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz her hizmet işte bu güçlü sosyal devlet iradesinin somut bir yansımasıdır. Bu kapsamda Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa, bakım hizmetlerinden sosyal desteklere, erişilebilirlikten istihdama kadar geniş bir alanda sosyal hizmet kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Her bireyin kendi potansiyelini geliştirebildiği ve sosyal hayata güvenle katılabildiği bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER AY 13 BİN 878 LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda Evde Bakım Yardımı ile engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yalnızca İstanbul için bu kapsamda 6 milyar lira kaynak aktardık. Bu ay ise İstanbul'da 65 bin 995 aileye, her ay 13 bin 878 lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer yandan gündüzlü bakım hizmetlerimizle ailelerimize destek oluyoruz. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımız için güvenli ve üretken sosyal ortamlar oluşturduk. Bugün ülke genelindeki 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. İstanbul'da ise 12 gündüzlü merkezimizde 416 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Engelli bireylerimizin her konuda yanında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürebilmesinin temel şartı olarak görüyoruz. Dün Kırklareli'ndeydik. Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nı açtık. Burada da da bu anlayışın Kırklareli'ndeki güçlü bir örneğidir" diye konuştu.



Temeli atılan Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmet zincirine eklenen güçlü bir halka olduğunu belirten Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Merkezimizde eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlik ve danışmanlık hizmetleriyle hem engelli bireylere hem de ailelerine destek sağlanacaktır. Burada her bir kardeşimiz, ilgi alanlarına, becerilerine ve ihtiyaçlarına uygun faaliyetlerle hayata daha özgüvenli şekilde hazırlanacak. Ailelerimiz de çocuklarının güvenli ellerde olduğunu bilmenin huzurunu yaşayacak. Bugün, aynı zamanda 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü. Bu önemli günü sokakta, dijital dünyada, sanatta ve sporda engelleri kaldıran somut projelerle karşılıyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanlarıyla ve istihdam alanlarıyla erişilebilir şehirler kurmak, medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür".

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz" diyen Göktaş, " Engelli kardeşlerimizin söz sahibi bireyler olarak hayatın içinde daha fazla yer alması, bizim için sosyal politikanın temel başarı ölçülerinden biridir. Bu noktada yerel yönetimlerimizin katkısı da son derece önemli. Ümraniye Belediyemizin bu alandaki gayreti, sosyal belediyeciliğin sahadaki güçlü örneklerinden biridir. Ben bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan ve bu vizyonun sahibi olan Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.