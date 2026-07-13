Kaynak: İHA

Zirvenin açılış oturumunda yer alan Bakan Göktaş, İslam dünyasından liderlerle bir araya gelerek kadın, çocuk ve aile haklarının korunmasına yönelik uluslararası iş birliklerini masaya yatırdı.

İslamabad’daki Jinnah Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik zirvenin ve ikili temasların öne çıkan detayları:

RAVZA KAVAKÇI KAN YENİDEN İİT KONSEYİ ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Konferans kapsamında Türkiye adına sevindirici bir gelişme yaşandı. İİT İstişari Kadın Konseyi üyesi Dr. Ravza Kavakçı Kan, yapılan oylamayla yeniden bu göreve seçildi. Gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Gönül coğrafyamızın kıymetli temsilcileriyle; kadınların, çocukların ve ailelerin refahını önceleyen ve ortak geleceğimize yön veren çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz tarihi buluşmadan elde edeceğimiz çıktıların, ülkelerimiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BANGLADEŞ İLE "KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE SIFIR TOLERANS" VURGUSU

Bakan Göktaş, konferans marjında Bangladeş Kadın, Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Bakanı Abu Zafar Md. Zahid Hossain ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye'nin "sıfır tolerans" ilkesiyle yürüttüğü ulusal çalışmalar, çocuk haklarının korunması politikaları ve sosyal yardım alanındaki en iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Göktaş, insani merkez alan sosyal devlet anlayışını uluslararası arenada da güçlendirerek sürdüreceklerini vurguladı.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU İLE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ MASADA

Zirve kapsamında bir diğer önemli kabul ise Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (IPHRC) Genel Direktörü Dr. Hadi bin Ali Alyami ile yapıldı. Görüşmede; kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesi, aile kurumunun ve çocukların korunması, sosyal koruma kalkanlarının genişletilmesi gibi başlıklarda iki kurum arasındaki uzmanlık transferi ve en iyi uygulamaların paylaşılması konuları ele alındı. Ayrıca İİT üye devletlerinin genel çıkarlarına hizmet etmek ad