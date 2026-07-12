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Kaynak: AA

Bakan Göktaş Pakistan’da önemli temaslarda bulundu: Filistinli kadınlar ve aile politikaları gündemde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Göktaş, Filistinli kadın ve çocukların durumu, sosyal hizmetlerde iş birliği ve aile politikaları konusunda temaslarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı için bulunduğu Pakistan’daki temaslarını sürdürüyor.

Başkentte gerçekleştirilen konferansa katılan Bakan Göktaş, farklı ülkelerden bakanlar ve İİT temsilcileriyle bir araya gelerek kadınların güçlendirilmesi, aile politikaları ve sosyal hizmet alanındaki iş birliklerini değerlendirdi.

FİLİSTİNLİ KADINLARIN DURUMU ELE ALINDI

Bakan Göktaş, konferans kapsamında ilk olarak Pakistan İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile görüştü. Ardından Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin’de yaşayan kadın ve çocukların karşı karşıya kaldığı zorluklar, Türkiye’nin sağladığı destek mekanizmaları ve iki ülke arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

TÜRKİYE VE SOMALİ ARASINDA SOSYAL HİZMET İŞ BİRLİĞİ

Göktaş, Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile yaptığı görüşmede ise sosyal hizmetler alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Görüşmede, Türkiye’nin sosyal politikalar alanındaki deneyimlerinin paylaşılması ve iki ülke arasındaki çalışmaların geliştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

İİT İLE KADIN VE AİLE POLİTİKALARI İÇİN YENİ DÖNEM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı İcra Direktörü Sarah Alshoura ile yaptığı görüşmede, İslam dünyasında kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Göktaş ayrıca İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Bakheet ile görüşerek, teşkilat bünyesinde yürütülen aile ve nüfus odaklı çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye’nin girişimleriyle İİT bünyesinde ilan edilen “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında yapılacak çalışmaların önemi vurgulandı. Bakan Göktaş, Türkiye’nin bu sürecin başarıyla yürütülmesi için aktif rol almaya devam edeceğini ifade etti