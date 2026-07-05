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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmesine başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 8,1 milyar lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrası aylıkların gelecek aydan itibaren zamlı olarak ödeneceğini de duyurdu.

8,1 MİLYAR LİRALIK ÖDEME HESAPLARA YATIRILIYOR

Yazılı açıklama yapan Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını desteklemek amacıyla sosyal yardım programlarını sürdürdüklerini belirtti.

Temmuz ayı kapsamında yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı ve 3,4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar liralık ödeme hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

"İNSAN ODAKLI VE HAK TEMELLİ POLİTİKALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Yaşlı ve engelli vatandaşların eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Göktaş, sosyal yardım programlarının insan odaklı ve hak temelli politikalar doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı sosyal desteklerin düzenli şekilde devam ettiğini belirterek, bu yardımların bağımsız yaşamı güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

ZAMLI ÖDEMELER GELECEK AY HESAPLARDA OLACAK

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemenin ardından yaşlı ve engelli aylıklarının da artacağını açıkladı.

Yeni katsayıya göre güncellenecek yaşlı ve engelli aylıkları, bir sonraki ödeme döneminde zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Göktaş, açıklamasını "Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle tamamladı.