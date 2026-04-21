Bakan Göktaş, desteğin 11 milyar lirayı aştığını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yapılan güncel ödemeleri duyurdu.

Bu Ay 4 Bin 35 Gence Ödeme Yapıldı

Bakan Göktaş, Nisan ayı itibarıyla 4 bin 35 gence toplam 935,4 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Projenin başlangıcından bu yana destekten yararlanan genç sayısı 140 bini aşarken, toplam kredi miktarı 11 milyar 669 milyon liraya ulaştı. Ayrıca fon kapsamında 175 binden fazla gence eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi.

Kredi Şartlarında "Yaş" ve "Gelir" Güncellemesi

Daha fazla çiftin yararlanabilmesi için esnetilen şartlara göre;

18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL,

26-29 yaş arası çiftlere 200 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

48 ay vadeli krediler, 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor.

Başvuru için gerekli olan gelir şartı, asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildi.

Çocuk Sahibi Olan Çiftlere Ek Kolaylık

Bakan Göktaş, ailelerin büyümesini teşvik eden bir düzenlemeyi de hatırlattı: 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri, her çocuk için 12 ay süreyle erteleniyor. Fondan yararlanan çiftlerin bugüne kadar 9 bin 310 bebeği dünyaya geldi.

Gençler başvurularını e-Devlet veya Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.