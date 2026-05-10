Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, Anneler Günü'ne ilişkin not ile bir video paylaştı. Bakan Göktaş, şu notu paylaştı:

"Bugün sadece bir günü kutlamıyoruz… Bize sevgiyi öğreten, yol gösteren, emeğiyle hayatımıza yön veren annelerimizi hatırlıyoruz. Evladını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizi, bir çocuğa kalbiyle yuva olan koruyucu annelerimizi, tüm zorluklara rağmen evladını tek başına büyüten güçlü annelerimizi ve huzurevlerinde bir ses, bir ziyaret bekleyen büyüklerimizi unutmayalım. Annesi hayatta olanlar bugün sesini duysun, elini tutsun, gönlüne dokunsun. Annesini kaybetmiş olanların başı sağ olsun… Dualarında yaşatsınlar. Hiç anne olamamış ama sevgisini bir çocuğa, bir insana, bir hayata emek olarak vermiş kadınların da kalbi bugün bizimle. Çünkü annelik sadece bir bağ değil; merhametin, fedakârlığın ve koşulsuz sevginin en güçlü hâlidir. Bugün bir anneyi arayın. Bir gönle dokunun. Yanında olduğunuzu hissettirin. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Bugün Anneler Günü. Bugün hatırlama günü. Anneler gününü sadece bir güne, bir hediyeyi sığdırmak yerine gerçekten onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bunun için size bir davetim var: Önce en çok yanlarında olmamız gerekenler... Evlatlarını bu vatan için şehit veren annelerimiz. Onları sadece hatırlamak değil, kapılarını çalmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim sorumluluğumuz. Huzur evlerindeki annelerimiz çınarlarımız. Gününüz kutlu olsun. Başımızın üstünde yeriniz var. Devletimiz biliyorsunuz sizleri her zaman en kıymetli yerinde taşıyor. Bizler için çok çok değerlisiniz. Pazar günü anneler günü. Ben şimdiden anneler gününüzü kutlamak istedim.

"ANNELİK BİR GÜN DEĞİL, BİR ÖMÜRDÜR"

Belki bir telefon, bir ziyaret özleyen büyüklerimiz. Onların verdiği emekleri unutmayalım. Sadece bugün değil, her gün hatırlayalım. Bazı anneler var ki biraz daha fazla yorulur... Çocuklarına büyük bir sabır ve sevgiyle bakan çoğu zaman bunu tek başına yapan anneler. Onlara sadece bir gün değil, her zaman 'yalnız değilsin' dememiz gerekiyor. Ve annelik bazen sadece kan bağı değil, kalp bağıdır. Bir çocuğa yuva olan, onu büyüten, sahip çıkan koruyucu annelerimiz var. Onlara da iyi ki varsınız demeyi unutmayalım. Tabii ki kendi annemiz, yanımızdaysa sarılalım, uzaktaysa arayalım. Hepimize çok büyük emek verdin. Bizim için gerçekten bir rol modelsin. İyi ki varsın, iyi ki annemsin. İyi ki varsın demek için daha iyi bir gün yok. Çünkü annelik bir gün değil, bir ömürdür. Bugün bir anneyi arayın, bir kapıyı çalın, bir kalbe dokunun."