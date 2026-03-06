ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş dünyada dikkatle takip ediliyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kritik görüşmelerini sürdürüyor.

BAKAN FİDAN HOLLANDALI VE BREZİLYALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin değerlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında bugün Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.