Suriye'de çatışmalar sürerken Hakan Fidan'dan sıcak bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Fidan, konuşmasına geçen ay Sumatra meydana gelen toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle meydana gelen ölümlerden dolayı taziye dileyerek başladı.

Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Cakarta'yı ziyaret etmiş ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) ilk toplantısını düzenlemişti. Bilahare Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Subionto Nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Liderlerimiz iki ülke arasındaki ilişkileri en ileri düzeye taşıma konusunda bizleri talimatlandırmışlardı. Bu güçlü iradeden hareketle bugünkü toplantımızda stratejik iş birliğimizin tüm boyutlarını ele alma imkanımız oldu. YDSK kapsamında alınan kararların takibini birlikte gerçekleştirdik.

"ASYA'DAKİ ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Gündemimizin önemli başlıklarından birini de çok taraflı platformlardaki iş birliğimiz oluşturdu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), G20 ve D8 gibi platformlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Asya-Pasifik’e yönelik bütüncül vizyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya girişimimizle çiziyoruz.

Bu doğrultuda Asya’daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizde ASEAN ile ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltme yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya’nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz.

"BUGÜNE KADAR ALDIĞIMIZ BÜTÜN SONUÇLARDA ENDONEZYA’NIN DA KATKISI VAR"

Görüşmelerde ikili ilişkilerimize ilaveten bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Kendilerini bölgemizde olan bazı gelişmelerden bilgilendirdik. Bunların başında tabiki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya ile beraber biliyorsunuz İİT- Arap Ligi tarafından oluşturulan Temas Grubu'ndaki sekiz üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile bu konuda muazzam bir iş birliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik. İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor.

Gazze ile ilgili atılacak adımların neler olduğunu tekrar konuştuk. Miami'de katıldığım toplantı ile ilgili kendilerine bilgi verdik. Bu konudaki yakın koordinasyonumuz devam etmekte.

Özellikle Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de cereyan eden olaylarla da ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip etmekteyiz. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu. Son aşamada nereye gelinde, ne yapılıyor, onları yakından takip ediyoruz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz."