Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile görüştü.

Bakan Fidan ve Bulgar mevkidaşı Petrova-Chamova görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ve Orta Doğu'da yaşananları ele aldı.

Bakan Fidan, Petrova-Chamova'yla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stratejik müttefik ve komşu Bulgaristan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, Bulgaristan'la derinleşen stratejik ortaklığın bir sonucu olarak ikili ve çok taraflı gündemin yoğun olduğunu söyledi.

Zirve vesilesiyle bölgenin geleceğine dair verimli toplantılar ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Fidan, kusursuz organizasyonu ve başarılı dönem başkanlığından ötürü Bulgaristan'ı tebrik etti.

SINIR GÜVENLİĞİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

Mevkidaşıyla sınır güvenliği, ulaştırma ve lojistik alanlarında stratejik perspektif ortaya koyduklarını belirten Fidan, "Düzensiz göç başta olmak üzere sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleye önümüzdeki dönemde de taviz vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, bağlantısallık ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu alanlardaki altyapının iki ülkenin yanı sıra bölge, Orta Koridor ve Avrupa'nın tedarik zincirleri için de kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan (Bulgaristan ile) Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek kara yolu ve demir yolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk." diyen Fidan, yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarının sınır geçişlerinin sorunsuz şekilde sağlanabilmesi için Bulgaristan makamlarının verdiği desteğe müteşekkir olduklarını söyledi.

KARADENİZ'DE GÜVENLİK TEMİNATI

Fidan, Karadeniz güvenliğinin uzun vadeli teminatının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Rusya ile Ukrayna arasında barışın test edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Türkiye olarak taraflara bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Beklentimiz en kısa sürede uluslararası hukuka dayanan kalıcı ve adil bir barışa ulaşılmasıdır."

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Fidan, bölgeyi ve dünyayı sarsan çok boyutlu krizlerin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik ve vazgeçilmez doğasını tüm açıklığıyla gözler önüne serdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır. AB'nin ekonomik geleceği, rekabet gücünü artırmasına, dayanıklılığını pekiştirmesine ve yakın coğrafyasında tedarik zincirlerini yeniden kurabilmesine bağlıdır. Bu çerçevede Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, AB için stratejik bir gerekliliktir."

Fidan, AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerinin güçlü bir NATO müttefiki olan ve Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunan Türkiye'nin de dahil edildiği kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesinin elzem olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda Türkiye'nin AB üyelik sürecine Bulgaristan'ın sağladığı değerli desteği de takdirle karşılıyoruz." dedi.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin olarak da Fidan, bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda herkesin yaygın bir kanaati olduğunu aktardı.

Fidan, sürekli taraflarla temas halinde olduklarını ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski taşıdığını söyleyerek, "Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde." dedi.

Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığının altını çizen Fidan, "Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da, müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması, bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde." diye konuştu.

Fidan, bir gazetecinin Türkiye ile Bulgaristan arasında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile ilgili müzakerelere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bu meselenin iki ülkenin enerji bakanlıklarının teknik ekipleri tarafından müzakere edildiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Bulgaristan arasında çok daha büyük bir enerji işbirliği potansiyeli var. Hem enerji bağlantısallığı hem yeni enerji yatırımlarının yapılması ve beraber müşterek bunların hayata geçirilmesi konusunda. Bunların içerisinde ben bu sorunun daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Bu konudaki samimi arayışlar, çabalar ilgili makamlarımız tarafından yürütülmekte. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda 'bu meseleyi artık bitirin, çözün' talimatı var. İnşallah yakında bir çözüme kavuşturulacak."