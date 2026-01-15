Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada Suriye’deki SDG meselesinin Türkiye ve bölge ülkeleri için bir tehdit olduğunu vurguladı. Fidan, Fidan, ülkenin içinden geçtiği dönüşümün ve uluslararası topluma entegrasyonunun olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi. SDG meselesinin Türkiye ve bölge için sorun olmaya devam ettiğini belirten Fidan, “Türkiye olarak bu husustaki kararlı ve net politikamızı 2026 yılında da sürdüreceğiz. İnşallah bu yıl bu sorun da çözülür” ifadelerini kullandı.

İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Fidan, şunları söyledi:

“İran'ın uluslararası belli başlı aktörlerle olan sorunlarını çözmesi ve bölgenin tamamına yayılacak istikrarsızlık senaryolarından kaçınması bizim de menfaatimize. Onun için bizim önceliğimiz hiçbir şekilde güç kullanımına yol açacak bir duruma gelmemek ama maalesef geçtiğimiz ayları da gördük. 12 gün savaşlarında önce İsrail'in sonra da Amerika'nın mahdut da olsa bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık ve bu saldırı belli bir yerde durdu. Şimdi bunun tekrar etme olasılığının ortaya gelmesi, ortaya çıkması yani bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Biz kesinlikle sorunların diyalogla çözülmesini istiyoruz.”