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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle bulunduğu New York’ta üst düzey diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan’ın New York’ta BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile bir araya geldiği bildirildi.

Bakan Fidan, diplomatik temasları kapsamında ayrıca ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz’ı Türkevi’nde kabul ederek bölgesel ve küresel konuları ele aldı.