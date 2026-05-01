Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklar, görüşmede özellikle İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durumun detaylı bir şekilde ele alındığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ

Bölgesel istikrar ve küresel diplomasi açısından büyük önem taşıyan İran-ABD ilişkilerindeki hareketlilik, Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Fidan ve Arakçi’nin, süreçteki tıkanıklıklar ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.