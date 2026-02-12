Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada İran ile ABD arasında devam etmesi beklenen nükleer görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, ABD’nin İran'ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sona erdirmesi yönündeki temel talepte esneklik göstermeye hazır olduğuna dair sinyal verdiğini söyledi.

Fidan ayrıca Tahran'ın "gerçekten somut bir anlaşmaya varmak istediğine" inandığını ve 2015'te ABD ile diğer küresel güçlerle yapılan anlaşmada olduğu gibi zenginleştirme seviyelerine sınırlamalar ile sıkı bir denetim rejimini kabul edebileceğini ifade etti.

ABD, İran ile bölge yetkilileriyle sürekli temas halinde olan Fidan, "ABD, İran'ın açık biçimde belirlenmiş sınırlar içinde uranyum zenginleştirmesine tolerans göstermeye istekli görünüyor; bu olumlu bir gelişme. İranlılar artık Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor, Amerikalılar da İranlıların bazı sınırları olduğunu anlıyor. Onları zorlamaya çalışmanın bir anlamı yok" diye konuştu.

ABD'yi, İran'ın balistik füze cephaneliği ve bölgedeki militan gruplara verdiği destek gibi "tüm meseleleri aynı anda ele almakta ısrar etmesi" konusunda uyaran Fidan, "Korkarım nükleer dosya bile ilerlemez... Sonuç bölgede başka bir savaş olabilir" dedi.

Bakan Fidan Ankara ve bölgedeki diğer hükümetlerin İran'ın balistik füze programı ile militanlara verdiği desteği ele almak için "yaratıcı fikirler geliştirmeye çalıştıklarını" ve "yapıcı ve etkili bir rol" oynayabileceklerini söyledi.

"Amerikalılar İran'ın nükleer kapasitesi konusunda derin endişe duyuyor," diyen Fidan, "Ancak diğer meseleler bölge ülkeleriyle yakından bağlantılı; çünkü füzeler ve vekil güçler bölgesel güvenliği etkiliyor, küresel bir menzile sahip değiller" ifadelerini kullandı.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Fidan ayrıca Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti sırasında Trump'ı etkilemeye çalışmasından endişe duyduğunu belirterek, "İsrail için bölgede askerî üstünlüğünü korumak temel bir öncelik. İran füzelerinin varlığı bu hedefi zorlaştırıyor." İfadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Trump yönetimi ile İran'ın, dünya güçlerinin 2015'te İran ile imzaladığı nükleer anlaşmaya giden süreçte bölge devletlerinin dışlanmış hissettiği geçmiş hatalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

"İran'ın, ABD ile yapacağı herhangi bir anlaşmayı bölgesel ortaklarla güveni artıracak adımlarla desteklemesi önemli olacak, bu denge hayati" diyen Fidan, "Bölge ülkeleriyle ciddi bir güven problemi yaşanıyor ve bu boyutun ele alınması şart" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan ayrıca ABD saldırılarının rejimin çöküşünü tetiklemesinin pek olası olmadığı uyarısında bulundu.

"Rejim değişikliği olacağını düşünmüyorum," diyen Fidan, "Elbette devlet kurumları ve bazı diğer hedefler ağır biçimde vurulabilir, hasar görebilir, yok edilebilir. Ancak siyasi bir yapı olarak rejim işlevini sürdürmeye devam eder" ifadelerini kullandı.