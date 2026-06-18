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Bakan Fidan'ın röportajından öne çıkanlar şöyle:

Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ev sahipliğinde Türkiye’de yapılacak olmasının Başkan Trump’ın Zirve’ye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa, Trump gelmeyecekti."

Türkiye’nin NATO içinde tek başına bir "kutup ülke" niteliği taşıdığının altını çizen Fidan, Avrupalı liderlerin bu kritik kriz sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin başarıyla yöneteceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

RUSYA İLE İLİŞKİLERDE "GÜVEN" VURGUSU VE UKRAYNA ÇIKMAZI

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile yaptığı görüşmelerin ardından Ankara-Moskova hattında hiçbir yapısal problemin bulunmadığını ilan etti. En zor ve derin konuların bile yapıcı bir şekilde ele alınabildiğini belirten Fidan, iki ülkenin kriz anlarında bile iş birliği üretmeyi başardığını söyledi.

Ancak Ukrayna konusundaki düğümün henüz çözülmediğini kaydeden Fidan, Rus yetkililerin Donetsk meselesi tamamen çözüme kavuşmadan mevcut pozisyonlarını değiştirmeye niyetli olmadıklarını müşahede ettiğini dile getirdi.

ABD-İRAN NÜKLEER MUTABAKATINDA KRİTİK DETAYLAR

Bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren ABD-İran nükleer müzakerelerine de değinen Bakan Fidan, tarafların prensipte anlaştığını ancak teknik detayların hala masada olduğunu ifade etti. Özellikle İran’ın elindeki 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi konusunda mutabakat olduğunu belirten Fidan, bu sürecin kimin tarafından kontrol edileceği ve nasıl doğrulanacağı (verify) üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Fidan, İsrail’in Lübnan’ı işgali ve karşılıklı saldırılar nedeniyle barış sürecinin geciktiğini de sözlerine ekledi.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA VE İSRAİL TEHDİDİ

İran ile yaşanan gerilimler nedeniyle arka planda kalan Gazze şeridindeki insani dramın, bölgenin bir numaralı odak noktası olmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Fidan, katliamların durması için MİT ile birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını açıkladı. Sürecin ikinci aşamasına geçilmesi için bir çerçeve metin üzerinde uzlaşı çabalarının sürdüğünü belirten Bakan Fidan, şu sert uyarıda bulundu:

"İsrail bölgede yıkım olsun istiyor. Bazı ülkeleri işgal etmek, terör uygulamak istiyor. Bu tek başına Türkiye’nin sorunu değildir, bütün dünyanın sorunudur."

KAFKASYA’DA "3+3" FORMÜLÜ VE ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Güney Kafkasya’da tahakküm ve rekabet yerine iş birliğinin ön plana çıkması gerektiğini savunan Fidan; Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ı kapsayan 3+3 Mekanizması'nın bölge ekonomisini ve istikrarını uçuracağını ifade etti. Özellikle Orta Koridor’un Türkiye’ye bağlanması noktasında adımlar atıldığını söyleyen Bakan, Ermenistan ile ilişkiler hakkında ise net konuştu: Paşinyan Hükûmeti'nin önemli adımlar attığını, Türkiye'nin de doğrudan uçuşlar ve ticaret hamleleriyle buna karşılık verdiğini belirterek, gerekli şartlar tam olarak olgunlaştığında tam normalleşmeye hazır olduklarını müjdeledi.