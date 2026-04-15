Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi’nde konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki yükselişini ve Türk Devletleri ile kurulan stratejik işbirliğini vurguladı.

BAKAN ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI TURİZMİ VURGUSU

Bakan Ersoy, dünya genelinde hızlı değişimlerin yaşandığı dönemde bölgesel dayanışma ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti. “Türk dünyasının sahip olduğu ortak tarih, kültür ve değerler etrafında şekillenen güçlü işbirliği, sadece bölgemiz için değil, küresel dengeler açısından da stratejik bir önem taşımaktadır. Bizler, bu işbirliğini daha ileriye taşımakta, ortak projelerle derinleştirmekte ve yeni alanlarla zenginleştirmekte kararlıyız” dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin Türk dünyasıyla ilişkilerine öncelik verdiğini hatırlatarak, turizmden kültüre, ekonomiden dijital dönüşüme kadar her alanda omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TÜRKİYE TURİZMİNDE TARİHİ BAŞARILAR

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki güçlü konumuna dikkat çekerek şu rakamları paylaştı:2025 yılında Türkiye 64 milyon ziyaretçi ağırladı ve 65,2 milyar dolar turizm geliri elde etti.

2017’YE GÖRE TURİZM GELİRLERİNDE YÜZDE 109 ARTIŞ SAĞLANDI

Ersoy, “Türkiye artık sadece çok ziyaretçi çeken değil, aynı zamanda yüksek katma değer üreten bir turizm ülkesi olma hedefinde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Turizm politikalarının odağında turizmi tüm yıla yaymak, 81 ilin tamamını turizm destinasyonu haline getirmek, sürdürülebilir turizm ve Türkiye markasını küresel ölçekte güçlendirmek bulunduğunu vurguladı.

TÜRKİYE ÇOK YÖNLÜ TURİZM DESTİNASYONU OLDU

Bakan Ersoy, Türkiye’nin sadece güneş-deniz turizmiyle sınırlı kalmadığını, kültür, gastronomi, sağlık, kongre ve spor turizmi gibi alanlarda da güçlü bir destinasyon haline geldiğini kaydetti.

“Geleceğe Miras Projelerimiz, Gece Müzeciliği ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile Türk turizmi rakiplerinden farklılaşmayı başarmıştır” diyen Ersoy, turizmin aynı zamanda güçlü bir diplomasi aracı olduğunu belirtti.

TÜRK DİZİLERİ VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Türk dizilerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Bakan Ersoy, dizilerin Türk kültürü, tarihi ve dilini dünyaya taşıdığını, Türkçeye olan ilgiyi artırdığını söyledi. Bakanlık olarak dizi sektörüne verdikleri destekle kültürel bir köprü inşa ettiklerini dile getirdi.

ANKARA 2026 TÜRK DÜNYASI TURİZM BAŞKENTİ

Ankara’nın Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesini büyük bir gurur kaynağı olarak nitelendiren Ersoy, başkentte düzenlenecek kültür, sanat ve tanıtım etkinlikleriyle hem yerli hem de Türk dünyasından çok sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini açıkladı.

2030 HEDEFLERİ VE ORTAK GELECEK

Bakan Ersoy, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer alan hedefleri hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Dost ve kardeş Türk dünyası ülkeleriyle sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması, dijitalleşme ve akıllı destinasyon yönetimi alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, sağlık ve iyi yaşam turizmi gibi yükselen alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi yönünde kararlıyız.”

VALİ ŞAHİN VE BAŞKAN YAVAŞ’TAN ANKARA TURİZMİ MESAJLARI

Ankara Valisi Vasip Şahin, tüm kurumlarla işbirliği içinde Ankara’yı hem iç hem dış turizmde önemli bir merkez haline getireceklerini ve şehrin sağlık turizmi altyapısının güçlü olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Kalesi restorasyonunun tamamlandığını, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin cazibe merkezi olacağını ve “Milli Mücadele Rotası” projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kongre, bugün ve yarın akademisyenlerin sunumlarıyla devam edecek.