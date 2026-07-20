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Gerçekleşen görüşmede Bakan Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Barış Salcan da eşlik etti. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki sanatçıyı da başarılarından dolayı kutlayarak yeni görev ve çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

NİLAY TAHİROĞLU TÜRK BALESİ ADINA TARİHE GEÇTİ

Bakan Ersoy, paylaşımında Nilay Tahiroğlu'nun Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenen ve "balenin olimpiyatları" olarak kabul edilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türk bale tarihinde bir ilke imza attığını vurguladı. Tahiroğlu'nun özel diploma ödülüne layık görüldüğünü belirten Ersoy, başarılı sanatçının dünyanın en iyi beş bale dansçısı arasına girerek Türkiye'yi uluslararası platformda gururlandırdığını ifade etti.

TAN SAĞTÜRK'E ULUSLARARASI GÖREV

Ersoy, Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ü de tebrik etti. Sağtürk'ün yeni göreviyle Türk balesinin uluslararası temsil gücünü daha da artıracağına inandığını belirten Bakan Ersoy, kendisine görevinde başarılar diledi.

Paylaşımının sonunda her iki sanatçıyı da kutlayan Ersoy, Nilay Tahiroğlu ve Tan Sağtürk'ün başarılarının artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi.