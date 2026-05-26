Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında, milletin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bu mübarek günleri bütün insanlık için barışa, huzura, refaha vesile kılmasını Allah'tan niyaz eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Savaşların olmadığı, vicdanların kanamadığı, mazlum ve masumların yaralarının hak ve adaletle sarıldığı, paylaşmakla, bölüşmekle, dayanışmayla hayatların normalleştiği, sofraların bereketlendiği güzel yarınlarda nice bayramları sevdiklerimizle, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle bir ve beraber kutlamayı diliyorum. Bayram tatilinin keyifli geçmesini, güzel anılarla zenginleşmesini temenni ederken trafikte daima dikkatli, daima uyanık ve kurallara uygun seyretmelerini bütün vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum."