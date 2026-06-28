Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır’ın cenaze törenine katılarak usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.

Bakan Ersoy, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan isimlerini art arda kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Bir devrin, Yeşilçam’ın hayatımıza, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara veda ediyor, ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır ile birlikte bir devir hiç geri dönmeyecek şekilde kapanmış oluyor” ifadelerini kullandı.

İnanır’ın Türk sinemasına önemli eserler kazandırdığını vurgulayan Ersoy, “Öyle bir devir ki birkaç neslin duygularına, yaşamlarına ve hayallerine beyaz perdede ayna tutan çok önemli değerlerimizi kaybediyoruz. Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserler ve Türk klasiklerine hayat veren yapımlardaki performanslarıyla çok önemli bir sanatçımızdı” dedi.

Bakan Ersoy, “Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanatseverlerimize ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.