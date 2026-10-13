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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pamukkale'de İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki kültürel miras çalışmalarını değerlendirdi.

Ersoy, görüşmenin ardından Hierapolis Antik Kenti'nde düzenlenen 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

İTALYA İLE 6 KAZI ALANINDA ORTAK ÇALIŞMA

Türkiye ile İtalya arasındaki arkeolojik iş birliğine değinen Ersoy, Arslantepe, Hierapolis, Uşaklı Höyük, Karkamış, Kınık Höyük ve Yumuktepe'de İtalyan bilim insanlarının başkanlığında kazıların sürdüğünü belirtti.

Ersoy, arkeolojik alanlarda kazının yanı sıra koruma, restorasyon, çevre düzenlemesi ve ziyaretçi yönetiminin de birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

GÖBEKLİTEPE SERGİSİNE 6 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

İki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin sergilere de uzandığını belirten Ersoy, Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin yaklaşık 6 milyon ziyaretçiye ulaştığını açıkladı.

EFES İLE POMPEİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Ersoy, Efes Örenyeri ile Pompei Arkeoloji Parkı arasında bilimsel ve kültürel iş birliği geliştirmek için güçlü bir diyalog sürecinin başlatıldığını söyledi.

Mersin'deki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji Merkez Enstitüsü ile yürütülmesi planlanan ortak projenin ise 2027 yılında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ersoy ayrıca kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğinin somut sonuçlar verdiğini ve İtalya'da ele geçirilen bazı kültür varlıklarının Türkiye'ye iade edildiğini kaydetti.