Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’in Filistinli esirlerin idam edilmesine yönelik yasasına sosyal medya hesabından tepki göstermiş, bu paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in hedefi haline gelmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, destek vermek amacıyla oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir. Gazze’de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”