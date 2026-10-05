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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncu ve yapımcısı Göksel Arsoy’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göksel Arsoy’un Türk sinemasında bıraktığı izlere dikkati çekerek, usta sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ersoy paylaşımında, "Yeşilçam’ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu." ifadelerini kullandı.

'DAİMA SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ'

Göksel Arsoy’un Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında yer aldığını vurgulayan Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"‘Şafak Bekçileri’nden ‘Altın Çocuk’ serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."