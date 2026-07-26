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2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kutlama mesajları almaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları'nın elde ettiği tarihi başarı nedeniyle milli sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

"MİLLETİMİZE TARİFSİZ BİR GURUR YAŞATTINIZ"

Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Gösterdiğiniz eşsiz mücadele, sarsılmaz inanç ve ay yıldızlı formamıza yakışan karakterle bir kez daha tarih yazdınız. Milletimize tarifsiz bir gurur yaşatan tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları! Nice şampiyonluklara."

"TÜRK SPORUNUN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİLER"

Ersoy, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı şampiyonluğun Türk sporunun gücünü, azmini ve başarısını uluslararası arenada bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, Filenin Sultanları'nın başarılarının artarak devam etmesini temenni ederek, milli takımın elde ettiği tarihi zaferin Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.