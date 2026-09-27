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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Ersoy, turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“HER KÖŞESİNDE KEŞFEDİLECEK BİR GÜZELLİK VAR”

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik ve anlatılacak bir hikâye bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin köklü kültürü, doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Ersoy, ülkenin sahip olduğu değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Ersoy mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.”

TURİZM HEDEFİNİ AÇIKLADI

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm politikalarındaki hedeflerden birinin turizmi yılın tamamına ve ülkenin tamamına yaymak olduğunu belirtti.

Ersoy, “Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Ersoy, Türkiye’nin turizm değerlerinin dünyaya tanıtılmasında emeği bulunan sektör temsilcilerine de teşekkür etti.

Bakan Ersoy, mesajının sonunda, “Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.