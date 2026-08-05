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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta gerçekleştirdiği temaslarda "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. AK Parti Şırnak İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Ersoy, Türkiye'nin güvenlik, istikrar ve kalkınma hedeflerinde kararlılıkla ilerlediğini söyleyerek "Terörsüz Türkiye'nin adımları güçlü şekilde atılıyor." dedi.

"TÜRKİYE ENGELLERİ BİRER BİRER AŞIYOR"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapan Bakan Ersoy, Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşılaştığı engelleri aşmaya devam ettiğini söyledi.

Ersoy, "İçeride ve dışarıda ülkemizin önüne çıkarılan nice engeli aşıyor, nicesini de daha plan aşamasındayken bertaraf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ADIMLARI GÜÇLÜ ŞEKİLDE ATILIYOR"

Türkiye'nin bugün bölgesel ve küresel ölçekte barışın ve uzlaşının adresi haline geldiğini belirten Ersoy, savunma sanayisinden diplomasiye kadar birçok alanda elde edilen başarıların ortak mücadelenin sonucu olduğunu söyledi.

Ersoy, "Bugün Terörsüz Türkiye'nin adımları bu denli güçlü atılıyorsa, bu birlikte katettiğimiz büyük mesafelerin ve elde ettiğimiz başarıların sonucudur." diye konuştu.

ŞIRNAK İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM VURGUSU

Huzur ve güven ortamının Şırnak'ın gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Ersoy, bu sürecin kentin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını hızlandıracağını ifade etti.

Şırnak'ın tarihi ve kültürel mirasının yeni yatırımlarla daha görünür hale geleceğini söyleyen Ersoy, kalıcı huzur sayesinde bölgenin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirileceğini söyledi.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Konuşmasında Cumhur İttifakı'na da değinen Bakan Ersoy, ittifakın milli iradenin bir yansıması olduğunu belirterek, Türkiye'nin ortak değerlerini ve tarihi mirasını koruma kararlılığıyla hareket ettiğini söyledi.

ŞIRNAK'TA YOĞUN PROGRAM

Şırnak programı kapsamında Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Ersoy ayrıca MHP Şırnak İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve kentte yürütülen kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.