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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya X hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yeniden ibadete açıldığı günün yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

'ASLINA UYGUN BİÇİMDE GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Ersoy paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla hasretin sona erdiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümündeyiz. Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han’ın eşsiz emaneti Ayasofya’da; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürerek bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.