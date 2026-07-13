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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, 15 Temmuz’un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, millî hafızayı canlı tutacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

“MİLLÎ HAFIZAYI GÜÇLENDİRECEK BAŞLIKLAR ELE ALINDI”

Ersoy, ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

15 Temmuz’un gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Bakan Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakârlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ile yaptıkları değerlendirmeler için teşekkür etti.