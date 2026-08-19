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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı.

Altınkılıç için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Bakan Ersoy, merhum iş insanını son yolculuğuna uğurladı.

BAKAN ERSOY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ersoy, Altınkılıç’ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Birol Altınkılıç’ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inandığını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Altınkılıç’ın vefatı, iş dünyasında ve yakın çevresinde üzüntüyle karşılandı.