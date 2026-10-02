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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları yönetimiyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmeye THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdür Ahmet Olmuştur ve Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk katıldı.

Kabulde ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de yer aldı.

ALTERNATİF PAZARLAR VE YENİ UÇUŞ NOKTALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin turizmdeki yükselişini destekleyecek iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.

Hedef pazarlardaki tanıtım çalışmaları ile Türkiye'ye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımların da toplantının gündeminde olduğunu kaydeden Ersoy, bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkilerinin görüşüldüğünü bildirdi.

Ersoy, uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesi ve yeni destinasyonların uçuş ağına dahil edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN TANITIMINDA ORTAK HEDEF

Görüşmede Türkiye'nin kültür ve turizm zenginliğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması da ele alındı.

THY'nin dünyaya uzanan uçuş ağı ile hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarının Türkiye turizmine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Bakan Ersoy, Türkiye markasını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, turizmi yılın tamamına ve ülkenin dört bir yanına yayma hedefleri doğrultusunda kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ersoy ayrıca THY yönetimine ziyaretleri ve Türkiye turizmine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.