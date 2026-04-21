Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da açılan “Fuadnâme” sergisini ziyaret ederek geleneksel sanatların korunmasına yönelik güçlü mesajlar verdi. Serginin, kültürel mirasın yaşatılmasına somut bir katkı sunduğunu vurguladı.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda düzenlenen sergide, hattat ve ebrû sanatçısı Fuat Başar ile bir araya gelen Ersoy, sanatçının yarım asırlık birikimini yansıtan eserleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Ersoy, “Fuadnâme’nin, Fuat Başar’ın 50 yıllık sanat yolculuğunu ve hat ile ebrûya yansıyan duygu dünyasını gözler önüne seren özel bir pencere” olduğunu ifade etti. Serginin, Mahmud Bedreddin Yazır’ın “Kalem Güzeli” eserinden ilhamla şekillenen bir sanat yolculuğunu sanatseverlerle buluşturduğunu belirtti.

Başar’ın Türk-İslam sanatlarının önemli dalları olan hat ve ebrûya ömrünü adadığını dile getiren Ersoy, sanatçının ulusal ve uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştığını söyledi. 600’e yakın sergide yer alan Başar’ın eserlerinin birçok koleksiyon ve müzede bulunduğunu da sözlerine ekledi.

USTADAN ÇIRAĞA SANAT GELENEĞİ

Ersoy, Başar’ın yalnızca eserleriyle değil, yetiştirdiği öğrencilerle de güçlü bir sanat geleneği oluşturduğunu vurguladı. Sergide öğrencilerin çalışmalarına da yer verilmesinin, sanatın ustadan çırağa aktarımını somut biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Sanatçının uluslararası etkisine de değinen Ersoy, Japon İmparatoru, Malezya Başkanı ve Suudi Arabistan Kralı için hazırlanan tuğraların, Başar’ın sanatındaki otoriteyi gösterdiğini belirtti.

GELENEKSEL SANATLARA DESTEK VURGUSU

Fuat Başar’ın sanat yolculuğuna da değinen Ersoy, sanatçının tıp eğitimini yarıda bırakarak sanatına yöneldiğini, hat ve ebrûnun yanı sıra şiirle de ilgilendiğini söyledi. Başar’ın 2009 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildiğini ve 2019’da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldüğünü hatırlattı.

Ersoy, “Fuadnâme yalnızca bir sergi değil; yarım asırlık emeğin, bir mektebin ve sanat anlayışının ifadesidir” diyerek serginin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet eden Ersoy, hat ve ebrû sanatının seçkin örneklerini görmek isteyen sanatseverleri Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ne çağırdı.