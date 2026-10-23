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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’de önemli iki kültür yatırımının açılış törenini gerçekleştirdi. Bakan Ersoy; 8 bin 812 metrekarelik kapalı alanda 160 bin kitap kapasitesiyle hizmet verecek olan yeni İl Halk Kütüphanesi ile restorasyonu tamamlanarak kapılarını yeniden açan tarihi Muradiye Mevlevihânesi’nin açılışını yaptı. Aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek kütüphanenin açılışında "Bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır." diyen Ersoy, kütüphanelerin ekran bağımlılığına da çözüm olacağını dile getirdi.

Osmanlı Devleti’ne 92 sene boyunca başkentlik yapan Edirne, yeni bir bilgi ve öğrenme merkezine kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın emaneti olan şehre yeni bir kütüphane kazandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

'ŞEHRİN HAYATINA DEĞER KATACAK'

Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’nın da katılım gösterdiği törende Ersoy, yeni kütüphanenin kitapları ve bilgi kaynakları kadar çocukların sesi, gençlerin enerjisi ve okuyucuların merakıyla da şehrin hayatına değer katacağını dile getirdi.

BAKAN ERSOY: KÜTÜPHANE AÇMAK, GELECEĞE YATIRIM YAPMAKTIR

Her yeni kütüphaneyi Türkiye’nin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini söyleyen Ersoy, kütüphanelerin çocukların ve gençlerin geleceğindeki yerine vurgu yaptı.

Ersoy, "Çünkü bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Bir evladımızı kitapla buluşturmak, onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkânı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır." diye konuştu.

Kütüphaneleri çoğaltmanın toplumun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirdiğini söyleyen Ersoy, bu mekânların çağın sorunlarından ekran bağımlılığına da çözüm olacağını kaydetti.

'10 HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET VERİYOR'

Kütüphaneleri toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilediklerini dile getiren Ersoy, Edirne’de Bakanlığa bağlı 1 il halk, 8 ilçe halk ve 1 semt kütüphanesi olmak üzere toplam 10 halk kütüphanesinin hizmet verdiğini belirtti.

Ersoy, bakanlığa ait 3 bin 530 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen yeni İl Halk Kütüphanesi’nin yapım ve tefrişat çalışmalarının tamamlandığını duyurarak, beş katlı binanın 8 bin 812 metrekare kapalı alana ve 160 bin kitap kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Tesisin aynı anda bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayabilecek kapasitede olduğunu belirten Bakan Ersoy; öğrencilerin ders çalışabileceği, gençlerin araştırmalarını sürdürebileceği ve tüm vatandaşların okuma yaparak kendilerini geliştirebileceği nitelikli bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti.

'HER YAŞA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE TASARLANDI'

Kütüphanenin her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirten Ersoy, bebek ve çocuk bölümlerinden 7/24 çalışma salonuna, yetişkin okuma alanlarından grup çalışma odalarına kadar farklı imkânlar sunduklarını anlattı.

Atölyeler, konferans salonu, cep sineması ve engelli bireylere yönelik erişilebilir alanlarla kütüphaneyi çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürdüklerini ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Çünkü burası yalnızca kitapların bulunduğu bir yer değil; her yaştan insanımızın öğreneceği, üreteceği ve geleceğe hazırlanacağı bir buluşma noktası olacak."

Ersoy, yeni nesil halk kütüphanelerinin bilgi ve dijital kaynaklardan eğitim programlarına, atölyelerden kültür-sanat etkinliklerine uzanan geniş bir hizmet anlayışına sahip olduğunu söyledi.

'9 BİNDEN FAZLA NADİR BASMA ESER VAR'

Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi bünyesinde Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi için de hizmet alanı oluşturulduğunu açıklayarak, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı kütüphanenin mevcut koleksiyonunda 3 bin 500’ü aşkın yazma eser ve 9 binden fazla nadir basma eser bulunduğunu belirtti.

Yeni hizmet binasında 6 sergileme ünitesi ile 30 bin eser kapasiteli dev bir kitap deposunun kurulduğunu belirten Ersoy, araştırmacıların tesis bünyesinde tıpkıbasım ve çeviri eserlere ulaşabileceğini, yazma eser veri tabanlarından faydalanarak yüksek çözünürlüklü dijital kopyalar temin edebileceğini aktardı.

Ersoy, akademik toplantılar, yazma eser seminerleri, tematik atölyeler, paneller ve öğrencilere yönelik tanıtım programlarına da ev sahipliği yapacak alanın, bilimsel araştırmaları ve kültürel birikimin paylaşılmasını destekleyeceğini ifade etti.

GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI

Bakan Ersoy, çocuklara ve gençlere de seslenerek yeni kütüphaneyi ders çalışmak, kitap okumak, araştırmak, keşfetmek, üretmek ve hayal kurmak için kullanmaları çağrısında bulundu.

Ersoy, "Çünkü büyük değişimler çoğu zaman küçük bir merakla başlar. Bu kütüphanenin rafından alınacak bir kitap belki de bir evladımızın hayatında yepyeni bir sayfa açacak…" diye konuştu.

Kütüphanenin sunduğu imkânlardan yüz binlerce gencin ve vatandaşın yararlanacağına inandığını belirten Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen eserin Edirne’ye, Türkiye’ye ve bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

'TARİHİ YAPI YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI'

Bakan Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin ardından Muradiye Mevlevihânesi’nin açılış törenine de katıldı. Ersoy, yaklaşık beş asırlık geçmişe sahip, 1935 yılında yıktırılan tarihî yapının yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Ersoy, 2024 yılında gerçekleştirilen araştırma kazılarının ardından yerinde ihya edilen Mevlevihâne’nin, kültür-sanat merkezi olarak Edirnelilerle buluştuğunu dile getirdi.

Merkezin kütüphane, hüsn-i hat, Edirnekâri, tezhip ve ebru atölyeleri ile Sohbet ve İrfan Meclisi ve Semâhâne bölümlerinden oluştuğunu bildiren Ersoy, yapının şehrin kültür ve sanat hayatına hizmet vereceğini söyledi.