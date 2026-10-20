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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun metrajlı sinema filmlerine sağlanan yapım desteğinin geçen seneye oranla yaklaşık %42’lik artışla 412 milyon 900 bin TL’ye ulaştığını duyurdu. Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirmesi doğrultusunda; aralarında Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem gibi usta yönetmenlerin yeni çalışmaları ile Altın Palmiye ödüllü Filistinli sinemacı Tawfeek Barhom’un “The Trap” projesinin de yer aldığı 22 projeye toplam 180 milyon 400 bin lira finansman aktarılacak.

GENİŞ BİR YELPAZEYİ KAPSIYOR

Türk sinemasında yeni projelerin beyaz perdeye aktarılması amacıyla sunulan yapım fonlarına yenileri dâhil edildi. Sektöre sağlanan mali kaynaklar; usta yönetmenlerin yeni projelerinden ilk uzun metrajına imza atacak genç sinemacılara, animasyon filmlerinden uluslararası ortak yapımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde artırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni destek kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi

"Türk sinemasına desteğimizi büyütüyor, yeni hikâyelerin beyaz perdeyle buluşmasına güç katıyoruz. 2026 yılında uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğimizi yüzde 42 artırarak 412,9 milyon liraya ulaştırdık. Son kararla 22 projeye daha 180,4 milyon lira destek sağlıyoruz. Böylece bu yıl desteklediğimiz proje sayısı 49’a yükseldi. Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem’in yeni projelerinden Filistinli sinemacı Tawfeek Barhom’un filmine, genç yönetmenlerden uluslararası ortak yapımlara kadar sinemanın üretim gücünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Türk sinemasını güçlendirmeye, yeni yeteneklerin önünü açmaya devam edeceğiz."

Sinema Destekleme Kurulunun 2026/6 sayılı kararıyla 6 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi, 12 uzun metrajlı sinema film yapım projesi, 1 çekim sonrası projesi ve 3 ortak yapım projesi destek kapsamına alındı.

49 PROJEYE 412,9 MİLYON

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası ve ortak yapım kategorilerinde, 2025 yılında 46 projeye toplam 290 milyon 150 bin lira sağlanmıştı. Son kararla birlikte 2026 yılında bu alanlarda desteklenen proje sayısı 49’a, toplam kaynak ise 412 milyon 900 bin liraya ulaştı.

Böylece uzun metrajlı sinema filmi yapımına ayrılan kaynak, geçen yıla göre 122 milyon 750 bin lira artırıldı.

TÜRKİYE’DEN FİLİSTİNLİ SİNEMACININ YENİ FİLMİNE KATKI

Alınan son destek kararlarında dikkat çeken projelerden biri, Filistinli sinemacı Tawfeek Barhom’un senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği “The Trap” oldu. 2025 Cannes Film Festivali’nde “I’m Glad You’re Dead Now” yapımıyla Kısa Film Altın Palmiye ödülüne layık görülen Barhom’un bu yeni filmi, Türkiye’den Alaz Film’in de dahil olduğu uluslararası bir ortak yapım olarak fondan yararlanacak. Karar kapsamında desteklenen üç uluslararası ortak yapım, Türk yapımcıların küresel ölçekteki yaratıcı iş birliklerini ve ortaklıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

ANLATIM DİLİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Desteklenen projeler, usta isimlerin yeni yapımlarından ilk filmini çekecek yönetmenlerin özgün anlatılarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Karar doğrultusunda, çocuk ve aile izleyicisini hedefleyen üç uzun metraj animasyon filmi de fon listesinde yer buldu. Açıklanan son paketle birlikte altı genç sinemacıya daha kaynak aktarılırken, 2026 yılında desteklenen ilk uzun metraj kurgu film projesi sayısı 15’e yükseldi. Bu teşviklerle Türk sinemasına yeni yeteneklerin kazandırılması ve anlatım dilinin zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Destek kararına ilişkin ayrıntılı bilgilere sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.