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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Knidos Ören Yeri'nin tarihi dokusunu koruyan ve sürdürülebilirliğini artıran düzenleme çalışmalarının bittiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan antik kentteki çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Datça'daki Knidos Ören Yeri'nde yürüttüğümüz çalışmalarla, yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergahları oluşturduk. 'Geleceğe Miras' vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

HEDEF: DAHA DÜZENLİ VE KONTROLLÜ BİR ZİYARET DENEYİMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, ilgili kurul tarafından onaylanan proje kapsamında yürütülen çalışmaların 2026 yılı itibarıyla tamamlandığı ve geçici kabulünün yapıldığı bildirildi. Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü korumayı esas alan bu düzenlemelerle, hem tarihi yapının korunması hem de ziyaretçilerin alanı daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlemesi amaçlanıyor.

Knidos Ören Yeri'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde yürütülen bilimsel kazı ve araştırma çalışmaları, 2012 yılından bu yana Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından kesintisiz olarak sürdürülüyor.